Коронавирус: почему у некоторых симптомы длятся неделями?

Источник материала: Tut.by

Мир Дэвида Харриса уменьшился до размеров гостиной.



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Семь недель назад у него появились симптомы COVID-19. Он говорит, что это было похоже на сильный грипп.

Тогда 42-летний британский архитектор-фрилансер впервые самоизолировался в своем доме в Бристоле с женой и маленькой дочкой.

Через две недели ему стало лучше, но еще через две, к удивлению Харриса, симптомы вернулись.

«Это была какая-то мини-сага с возвращением симптомов, я вообще этого не ожидал», — говорит он.

«Вторая волна была намного сильнее — те же симптомы гриппа, но с одышкой, из-за которой я был уверен, что у меня коронавирус. Потом две недели я, как мне казалось, шел на поправку», — рассказывает он.

«А потом, на седьмую неделю, симптомы снова вернулись. У меня началась третья волна. К счастью, они были не такими сильными, но все равно значительными», — говорит Дэвид Харрис.

Решив, что лучше не рисковать, Дэвид продолжил самоизоляцию. Он не покидал гостиную своего дома, переодевался только когда выходил принять душ, ел и спал в одиночестве.

Жена Дэвида подносила 10-месячную дочь Милли к окну гостиной и показывала ее мужу, чтобы они могли «пообщаться» через стекло.

Болезнь измотала Дэвида. Он не понимал, что с ним будет дальше.

«Самое сложное — решить, когда обращаться за помощью. Тратить время Национальной службы здравоохранения напрасно я не хотел, потому что очевидно, что есть люди, которым тяжелее, чем мне», — рассказывает он.

«Но мне и не хотелось оказаться в ситуации, когда в самый опасный момент не решаешься обратиться за помощью, а потом из-за того, что ты вовремя этого не сделал, происходит что-то плохое», — говорит он.

«Когда симптомы в первый раз вернулись, когда мне в первый раз стало хуже, было довольно страшно. Я не понимал, значит ли это, что все кончено. Довольно страшно, когда тебе становится хуже, а ты думал, что идешь на поправку».

«Кричала в агонии»

49-летняя Фелисити, жительница Лондона, впервые ощутила симптомы COVID-19 шесть недель назад. Но, как и у Дэвида, болезнь у нее протекала сложно.

«Труднее всего было преодолеть первые десять дней тяжелой болезни, думать, что выздоравливаешь, а потом столкнуться с еще более сильными симптомами», — говорит она.

«На пятую неделю болезни мой партнер вынужден был вызвать „скорую“ — у меня так болел живот, что я просто кричала в агонии», — рассказывает она.

«Очень сложно было понять — это последствия вируса? Это ответ иммунной системы? Воспаление? До заражения у меня не было проблем с желудком, но пятая неделя была просто ужасной», — говорит она.

Фелисити долго не могла избавиться от симптомов, и недели болезни утомили ее.

«Я провела огромное количество времени в постели, восстанавливая силы. Весь этот опыт — болезнь и попытки выздороветь, — с психологической точки зрения был ошеломляющим», — говорит она.

Ни Фелисити, ни Дэвид, не проверялись на COVID-19, но врачи сказали им, что, по всей вероятности, это коронавирус. Пару также заверили, что сейчас они уже не могут никого заразить.

Большинство выздоравливает быстро

Проблема в том, что нам многое неизвестно о коронавирусе. Ученые не понимают, например, почему у части заболевших симптомы длятся всего несколько дней, а у других, физически крепких людей, не прекращаются неделями.

Филип Готард, консультант Лондонской клиники тропических болезней, подчеркивает, что подавляющее большинство заразившихся сравнительно быстро и полностью выздоравливают.

«У кого-то долго не проходит кашель. Некоторые пациенты испытывают сильную усталость, изможденность. Этот упадок сил может длиться от трех до шести недель», — говорит он.

«Это большой стресс, особенно для молодых и здоровых людей, которые к такому не привыкли. Для них медленное и неравномерное восстановление от болезни — это шок», — отмечает медик.

«Но такой эффект бывает и при других заболеваниях, когда пациенты восстанавливаются после острой формы заражения. Их состояние то ухудшается, то улучшается, у них бывают хорошие и плохие дни», — говорит он.

Профессор-эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор говорит, что данные, собранные с помощью специального приложения Covid Symptom Study, свидетельствуют, что заразившиеся коронавирусом начинают восстанавливаться в среднем через 12 дней.

«Но мы также наблюдаем большое число людей, у которых симптомы сохраняются гораздо дольше, в некоторых случаях больше 30 дней», — говорит он.

«Мы изучаем новые данные с помощью искусственного интеллекта. Скоро мы научимся определять, какое сочетание симптомов и факторов риска приводит к такой продолжительности симптомов», — говорит он.

Сегодня и Дэвид, и Фелисити идут на поправку. Как они надеются, окончательно.

Но COVID-19 — это вирус, появившийся всего несколько месяцев назад. Он продолжает преподносить нам исключительно неприятные сюрпризы.