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Мечта грибника. Почем продают и как выглядят дачи у леса
08.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже не первый сезон дачи пользуются популярностью, и даже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Впрочем, не исключено, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация также повлияла на спрос: если Европа не откроет границы, лето придется провести на родине. Чтобы оно было активным и насыщенным, мы присмотрели варианты дач, расположенных в лесу, — для тех, кто обожает собирать грибы. Фото и цены — в материале REALTY.TUT.BY
СТ «Лесное»
Дача расположена в Молодечненском направлении, в 25 км от МКАД (рядом с аг. Петришки). Дом щитовой, обшитый сайдингом, площадью 30 м². Отопление печное, проведено электричество, вода сезонная на участке. Зимой по выходным работает колонка с артезианской водой. Участок — 4,34 сотки в частной собственности, с садом. Цена — 6,2 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Бояры-86»
Дача находится в 45 км от МКАД, в Молодечненском направлении. Дом двухуровневый, площадью 60 квадратных метров. Участок — 4 сотки, с плодовыми деревьями и клубникой. Цена — 8,2 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Журавинка»
Дача находится в 40 км от Минска, в Московском направлении. Дом двухуровневый, сборно-щитовой. Отопление — печное, вода из скважины. Участок — 6 соток. Цена — 9,9 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Лесное»
Дача находится рядом с агрогородком Петришки, в 25 км от МКАД. Дом деревянный, площадью 70 м². Отопление — печное, водопровод — центральный. На участке в 5 соток есть баня (70% готовности). Продается за 11,5 тысячи долларов в эквиваленте.
д. Вязынка
Дача находится рядом с деревней Вязынка (Молодечненское направление, 24 км от МКАД). Дом из кирпича, площадью 54 квадратных метра. Печное отопление, вода — сезонная. На участке в 6 соток есть плодовые деревья и кустарники. Цена — 13,7 тысячи долларов.
СТ «Ель»
Дача расположена в 37 км от МКАД, в Молодечненском направлении (рядом д. Вязынка). Дом деревянный, площадью 46 квадратных метров. Отопление — печное, водопровод — центральный. Площадь участка — 4,7 сотки. Продается за 14,6 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Лотос-МИП»
Дача находится в 39 км от МКАД, в Слуцком направлении. Дом деревянный, двухэтажный. Печное отопление, вода — сезонная. Участок — 5 соток, с баней. Цена — 14,9 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Утро»
Дача расположена в 43 км от МКАД, в Московском направлении. Дом из бруса, площадью 45,5 квадратного метра. Электричество (автомат), скважина, вода введена в дом, бойлер, местная канализация. Участок — 5 соток, с сараем и биотуалетом в нем. Продается за 15 тысяч долларов в эквиваленте.
СТ «Ботаника»
Дача находится в 27 км от МКАД, в Молодечненском направлении (рядом д. Векшицы). Дом деревянный, четырехуровневый, площадью 136 м². Отопление — печное, вода — сезонная. Участок — 6 соток. Рядом великолепный лес и бьют родники, говорится в объявлении о продаже. Цена — 18,9 тысячи долларов в эквиваленте.
д. Юхновка
Дача расположена в сосновом лесу на территории Юхновского биосферного заказника (д. Юхновка, ул. Парковая). Это 14 км от МКАД, Московское направление. В доме площадью 55 квадратных метров есть свет, газ, центральный водопровод, телефон-интернет, центральная канализация. Участок — 3 сотки. Цена — 30 тысяч долларов, торг.
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