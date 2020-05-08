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В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса

08.05.2020 08:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса

Исландия практически ликвидировала вспышку COVID-19, так как в стране выздоровели более 97% инфицированных. Об этом информирует РИА Новости.

По последней информации, в Исландии подтвержден 1801 случай заражения коронавирусом. 1755 пациентов уже выздоровели, 10 умерли.

Власти Исландии с 4 мая приступили к отмене ограничений из-за коронавируса.

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Исландия практически ликвидировала вспышку COVID-19, так как в стране выздоровели более 97% инфицированных. Об этом информирует РИА Новости. По последней информации, в...
 
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