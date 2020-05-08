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В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса
08.05.2020 08:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Исландия практически ликвидировала вспышку COVID-19, так как в стране выздоровели более 97% инфицированных. Об этом
По последней информации, в Исландии подтвержден 1801 случай заражения коронавирусом. 1755 пациентов уже выздоровели, 10 умерли.
Власти Исландии с 4 мая приступили к отмене ограничений из-за коронавируса.
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Исландия практически ликвидировала вспышку COVID-19, так как в стране выздоровели более 97% инфицированных. Об этом информирует РИА Новости. По последней информации, в...
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