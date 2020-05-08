Мадонна заявила, что переболела коронавирусом









Интерфакс , Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании. Как сообщает, Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании.





“Когда у тебя находят антитела, это значит, у тебя был вирус. А он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов в Париже более семи недель назад. Мы тогда подумали, что подхватили грипп”, - написала она.