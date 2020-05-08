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Мадонна заявила, что переболела коронавирусом

08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская певица Мадонна сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame.



Как сообщает Интерфакс, Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании.

“Когда у тебя находят антитела, это значит, у тебя был вирус. А он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов в Париже более семи недель назад. Мы тогда подумали, что подхватили грипп”, - написала она.
 
 
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Американская певица Мадонна сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame.
 
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