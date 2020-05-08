Иван Миско создает скульптуру военнопленного солдата. В планах сделать и мемориальный знак на месте гибели Петра Машерова

посмотрели на новые работы выдающегося скульптора. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» побывали в мастерской ина новые работы выдающегося скульптора.





Иван Якимович, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает активно творить и каждый день трудится. Он делает сразу несколько скульптурных композиций. Первым делом показывает бюст военнопленного. Это образ мужественного человека за колючей проволокой.





— Путь к Победе был очень тяжелый, сложный. И надо показывать правду. Сколько наших ребят прошли через колючую проволоку концлагерей. Это композицию можно назвать «Судьба солдата» или «Путь к Победе», — говорит И. Миско. – Это собирательный образ солдата, прошедшего войну. Хочу сделать монументальную работу, показать, что мужество сильнее смерти. Возможно, еще придется делать фрагмент – воротник шинели или вообще фигуру во весь рост. Пока идет рабочий творческий процесс. И эта работа меня захватила полностью и преследует. Я видел таких солдат. Жил в оккупационной зоне. Помню, как немцы гоняли военнопленных, которые работали, убегали, а по ним стреляли… Такое нельзя забыть. Мы, дети войны, все помним. Не забуду, как немцы называли нас, пацанов, кляйн партызан пук-пук. Маленькие партизаны.













Скульптуру планируется отлить в бронзе. Есть спонсоры, готовые оплатить создание данной композиции. Сейчас идут переговоры по месту установки.





Художник также рассказал, что работает над созданием надгробия композитору, народному артисту Беларуси Эдуарду Зарицкому. Также Иван Миско является соавтором проекта надгробного памятника народному артисту СССР и БССР Игорю Лученку.









Делает скульптор и бюсты актера Купаловского театра, народного артиста СССР Геннадия Овсянникова и космонавта Олега Новицкого.





— Есть идея сделать памятник вдовам Великой Отечественной войны. На плечи женщин, которые остались без мужей, сыновей, легла тяжкая доля. Сколько они пережили! Отец ушел воевать и помню, как мама запрягала корову и пахала на ней землю, чтобы нас прокормить. Мы хотели молока, а его корова не давала, — делится Иван Якимович. – Предложение о создании такого монумента отправлено команде Президента. Жду ответа.





В планах сделать и мемориальный знак на месте гибели Петра Машерова. Эскизный проект уже разработан и также отправлен на рассмотрение Главы государства.





Не смог не отразить в своем творчество скульптор и тему пандемии. Он слепил небольшой земной шар, охваченный коронавирусом.









— Эта тема сегодня всех волнует. Мир надел маски. Об этом должна остаться память, — отмечает И. Миско.





Сам он старается соблюдать профилактические мероприятия и минимизировал контакты. Говорит, что даже на День Победы никуда не пойдет и будет работать в мастерской.





Фото Павла Русака



