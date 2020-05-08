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После COVID-19 выздоровел 91-летний белорусский протоиерей
08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Медики выписали из госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Боровлянах 91-летнего протоиерея Василия Лесько, где он находился на лечении и смог победить коронавирус, сообщил информационный портал
"Сейчас священник здоров и находится дома, в деревне на Полесье", - говорится в сообщении.
Последнее время священник жил при Свято-Елисаветинском монастыре.
Протоиерей Василий Лесько более 40 лет отдал служению Церкви. Служил в небольших сельских приходах белорусского Полесья. Вырастил четверых детей. священник является живым носителем уникального вида духовного творчества — фольклора, все песни он помнит наизусть и поет.
Напомним, Свято-Елисаветинский монастырь временно закрыт для посещения паломников и верующих из-за пандемии коронавируса. Всего в Беларуси закрыты три обители, две церкви и Минская духовная академия.
Согласно последним данным Минздрава, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси достигло 20 168. Выздоровели и выписаны уже 5067 пациентов. Скончались 116 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Медики выписали из госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Боровлянах 91-летнего протоиерея Василия Лесько, где он находился на лечении и смог победить...
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