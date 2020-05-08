После COVID-19 выздоровел 91-летний белорусский протоиерей













"Сейчас священник здоров и находится дома, в деревне на Полесье", - говорится в сообщении.





Последнее время священник жил при Свято-Елисаветинском монастыре.





Протоиерей Василий Лесько более 40 лет отдал служению Церкви. Служил в небольших сельских приходах белорусского Полесья. Вырастил четверых детей. священник является живым носителем уникального вида духовного творчества — фольклора, все песни он помнит наизусть и поет.





Напомним, Свято-Елисаветинский монастырь временно закрыт для посещения паломников и верующих из-за пандемии коронавируса. Всего в Беларуси закрыты три обители, две церкви и Минская духовная академия.





Согласно последним данным Минздрава, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси достигло 20 168. Выздоровели и выписаны уже 5067 пациентов. Скончались 116 пациентов с подтвержденным коронавирусом.







