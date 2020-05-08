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Егор Герасимов: «Благодаря тому, что президент решил не закрывать страну на карантин, у спортсменов появились возможности для тренировок»

08.05.2020 12:41 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Егор Герасимов порассуждал о пандемии коронавируса.

– Когда начали отменять турниры и закрывать спорт на карантин, ты ведь был в США?

– Да, после матча Кубка Дэвиса против Германии полетел играть турниры в Америку. И «ошибся» буквально на 12 часов: будь рейс на полдня позже, никуда бы не полетел – все начало отменяться. По прилете сразу из аэропорта поехал на корт: предполагалось, что первый матч у меня уже во вторник, нужно было готовиться. А там с порога: турнира не будет!

В это поначалу было сложно поверить. Тем более сказали не организаторы, а знакомый аргентинец – тренер по фитнесу. Да и вообще такое было сложно представить – как возможно отменить турнир серии «Мастерс»! Решили все равно идти на корт, а навстречу Саша Зверев, немецкий теннисист: «Ты куда? Ничего не будет!»

– Как выбирался?

– Спокойно улетел через две недели. Там тепло, комфортно тренироваться. Подруга моей жены Юлия Путинцева, которая за Казахстан выступает, пригласила нас к себе в Майами. Получилось и потренироваться, и хорошо провести время.

– Так и пересидел бы в Майами смутные времена.

– Как оказалось, это было бы не самой лучшей идеей. Благодаря тому, что наш президент решил не закрывать страну на карантин и оставил людям возможность свободно передвигаться, у спортсменов появились возможности для тренировок. Теннисисты, например, могут спокойно ходить и в тренажерный зал, и на корты, а не сидеть дома.

В США же через несколько дней после нашего приезда в Майами закрыли тренажерный зал. Еще через неделю с кортов сняли сетки. Только сейчас они постепенно возобновляют тренировки, и, если бы мы не вернулись в Беларусь, почти месяц пришлось бы сидеть без движения. А здесь все работало, да и Илья Ивашко также в Минске. С ним вместе работаем, проводим небольшие спарринги.

Мой тренер по фитнесу присылает через интернет программы – по ним тренируюсь в зале. Не исключено, что в итоге окажусь более готов к возобновлению сезона, чем кто-то из соперников, которые больше месяца оставались без тенниса, – сказал Герасимов.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.

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Теги: Минск
 
 
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