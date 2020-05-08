Мухаммед Бала: «В этот месяц ем только после захода солнца. Алкоголь даже не пробовал. Но я заметил, что здесь народ любит выпить и покурить»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник в интервью газете « Прессбол » рассказал о своем религиозном опыте.

– Ты человек религиозный?

– Мусульманин. Все время обращаюсь к Аллаху и прошу маму, чтобы тоже за меня молилась. Сейчас Рамадан – постоянно молюсь, в том числе за больных коронавирусом. Прошу, чтобы эпидемия поскорее закончилась. В этот месяц ем только после захода солнца.

– Наверное, это сложно?

– Привык с детства. Хотя в Африке много солнца, жарко. Происходит обезвоживание организма. Иногда за день могу так проголодаться, что после заката налегаю на еду. А иногда – нет, только пью много воды.

– Алкоголь не употребляешь?

– Ни разу даже не пробовал. По-моему, он не приносит никакой пользы. Но я заметил, что здесь народ любит выпить и покурить. Когда приехал, подумал: «Вау, ничего себе!» В Нигерии это не считается нормальным, – сказал Бала.

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