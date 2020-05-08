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Мухаммед Бала: «В этот месяц ем только после захода солнца. Алкоголь даже не пробовал. Но я заметил, что здесь народ любит выпить и покурить»
08.05.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
– Ты человек религиозный?
– Мусульманин. Все время обращаюсь к Аллаху и прошу маму, чтобы тоже за меня молилась. Сейчас Рамадан – постоянно молюсь, в том числе за больных коронавирусом. Прошу, чтобы эпидемия поскорее закончилась. В этот месяц ем только после захода солнца.
– Наверное, это сложно?
– Привык с детства. Хотя в Африке много солнца, жарко. Происходит обезвоживание организма. Иногда за день могу так проголодаться, что после заката налегаю на еду. А иногда – нет, только пью много воды.
– Алкоголь не употребляешь?
– Ни разу даже не пробовал. По-моему, он не приносит никакой пользы. Но я заметил, что здесь народ любит выпить и покурить. Когда приехал, подумал: «Вау, ничего себе!» В Нигерии это не считается нормальным, – сказал Бала.
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Мухаммед Бала: «В этот месяц ем только после захода солнца. Алкоголь даже не пробовал. Но я заметил, что здесь народ любит выпить и покурить»
Полузащитник «Слуцка» Мухаммед Умар Бала в интервью газете «Прессбол» рассказал о своем религиозном опыте.
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