Министр Ковальчук о параде на 9 мая: «Это особое мероприятие, и я на него пойду с удовольствием»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук высказался о параде на 9 мая.

«Это особое мероприятие. Это особый праздник, особая дата. Дань уважения памяти тем людям, которые погибли в годы войны. Это дань уважения людям, которые остались после войны и восстанавливали нашу страну и сделали ее красивой и удобной для жизни. Поэтому, это особое мероприятие, и я на него пойду с удовольствием», – заявил Ковальчук.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.

Ранее сообщалось о том, что 44 места зарезервировано для Министерства спорта на параде 9 мая.

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