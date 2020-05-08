В Минске с репетиции парада забрали человека с коронавирусом

Источник материала: KYKY

Мужчина с положительным тестом на коронавирус сбежал из больницы и примчался на репетицию парада, пишет «Свобода». Его задержали у стелы «Минск – город герой». Информацию подтвердили сотрудники ОМОНа, которые охраняют территорию для проведения парада.

Мужчину осмотрели медики, а затем увезли его на машине скорой помощи.

8 мая – последний день репетиций Парада Победы, который состоится уже завтра, в субботу. Александр Лукашенко убежден , что люди придут посмотреть на мероприятие (стоимость которого, по оценке эксперта, может составлять пару сотен тысяч долларов) по собственному желанию, но минчане рассказывают совершенно другие истории . Переболевшие коронавирусом говорят , что их обзванивают и зовут на военный парад, – президент признается , что был бы рад их увидеть. Трибуны, установленные для парада, вмещают в себя почти 11 тысяч зрителей. Вечером 9 мая запланированы еще два массовых мероприятия: это концерт на площади Победы, а через полтора часа – салют в восьми точках Минска. ВОЗ заявила , что правительства, которые отложили парады, поставили здоровье людей на первое место.

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Взгляните, как сотни людей, репетируя, носят флаги и поют военные песни. Без масок: