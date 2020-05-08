В Минске с репетиции парада забрали человека с коронавирусом

Мужчина с положительным тестом на коронавирус сбежал из больницы и примчался на репетицию парада, пишет «Свобода». Его задержали у стелы «Минск – город герой». Информацию подтвердили сотрудники ОМОНа, которые охраняют территорию для проведения парада.
Мужчину осмотрели медики, а затем увезли его на машине скорой помощи.
8 мая – последний день репетиций Парада Победы, который состоится уже завтра, в субботу. Александр Лукашенко убежден, что люди придут посмотреть на мероприятие (стоимость которого, по оценке эксперта, может составлять пару сотен тысяч долларов) по собственному желанию, но минчане рассказывают совершенно другие истории. Переболевшие коронавирусом говорят, что их обзванивают и зовут на военный парад, – президент признается, что был бы рад их увидеть. Трибуны, установленные для парада, вмещают в себя почти 11 тысяч зрителей. Вечером 9 мая запланированы еще два массовых мероприятия: это концерт на площади Победы, а через полтора часа – салют в восьми точках Минска. ВОЗ заявила, что правительства, которые отложили парады, поставили здоровье людей на первое место.
Бонус
Взгляните, как сотни людей, репетируя, носят флаги и поют военные песни. Без масок: