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11 мая «Белавиа» вводит «масочный режим» для пассажиров
08.05.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Авиаперевозчик "Белавиа" вводит масочный режим, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
"С 11 мая 2020 года все пассажиры в Национальном аэропорту "Минск" должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета", - сказано в сообщении. Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет.
Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет и полету, предупредили в «Белавиа».
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Авиаперевозчик "Белавиа" вводит масочный режим, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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