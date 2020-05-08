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11 мая «Белавиа» вводит «масочный режим» для пассажиров

08.05.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Авиаперевозчик "Белавиа" вводит масочный режим, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"С 11 мая 2020 года все пассажиры в Национальном аэропорту "Минск" должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета", - сказано в сообщении. Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет.

Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет и полету, предупредили в «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
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Авиаперевозчик "Белавиа" вводит масочный режим, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
 
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