11 мая «Белавиа» вводит «масочный режим» для пассажиров

Источник материала: Ежедневник

Авиаперевозчик "Белавиа" вводит масочный режим, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"С 11 мая 2020 года все пассажиры в Национальном аэропорту "Минск" должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета", - сказано в сообщении. Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет.

Те, кто не соблюдает указанное требование, не будут допускаться к посадке на самолет и полету, предупредили в «Белавиа».