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«Господь поможет»: Лукашенко рассказал, как Беларусь победит коронавирус
08.05.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью, заявил сегодня Александр Лукашенко во время закладки капсул с землей с мест воинской славы и гибели мирного населения.
«Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть», - заявил официальный белорусский лидер.
Он уверен, что выбранный путь борьбы с эпидемией — верный. «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение», - подчеркнул белорусский лидер, добавив, что если мы будем и дальше идти этим путем « мы обязательно через месяц забудем про коронавирус».
Сегодня, по словам Лукашенко, главное - это спасение жизни людей, и «мы умеем это делать». Официальный лидер пояснил, что в стране борются с инфекцией точечно и очагово,
«Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется», - заключил глава Беларуси.
Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, в Беларуси за 7 мая число заболевших коронавирусной инфекцией граждан
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В Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью, заявил сегодня Александр Лукашенко во время закладки капсул с землей с мест воинской славы и...
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