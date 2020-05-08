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«Господь поможет»: Лукашенко рассказал, как Беларусь победит коронавирус

08.05.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью, заявил сегодня Александр Лукашенко во время закладки капсул с землей с мест воинской славы и гибели мирного населения.

«Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть», - заявил официальный белорусский лидер.

Он уверен, что выбранный путь борьбы с эпидемией — верный. «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение», - подчеркнул белорусский лидер, добавив, что если мы будем и дальше идти этим путем « мы обязательно через месяц забудем про коронавирус».

Сегодня, по словам Лукашенко, главное - это спасение жизни людей, и «мы умеем это делать». Официальный лидер пояснил, что в стране борются с инфекцией точечно и очагово, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется», - заключил глава Беларуси.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, в Беларуси за 7 мая число заболевших коронавирусной инфекцией граждан выросло еще на 913 человек и составило 20 168 случаев.

 
 
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В Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью, заявил сегодня Александр Лукашенко во время закладки капсул с землей с мест воинской славы и...
 
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