Галкина о проведение парада: «Считаю, что это неправильно. У меня не складывается именно логика этих действий»

Источник материала: Tribuna.com

Гимнастка Екатерина Галкина, у которой был обнаружен коронавирус, в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделилась мнением о мерах, которые применяются в Беларуси для борьбы с инфекцией.

– Как вам кажется то, что мы не вводим карантин, плохо ли в будущем повлияет на нашу страну? Станет ли Беларусь страной-изгоем? Могут ли наших спортсменов из-за этого не допускать до соревнований?

– Честно говоря, не знаю, как будет на самом деле. Много люди об этом говорят. То, что я слышала, что пару человек, которые хотели отправить своих детей учиться за границу, им говорят, что вам очень сложно поступать, потому что у вас в стране не было карантина – не факт, что вы сможете уехать. Как на самом деле будет – не знаю. Что касается спорта, для меня это будет очень странно, если это будет касаться и спортсменов.

– А за ситуацией в стране следите? Читаете новости?

– Периодически. Стараюсь не сильно слушать новости. И не важно белорусские, американские или всего остального мира. Интересуюсь этими вопросами, но углубляться сколько там человек болеет, вести статистику – такого нет.

– Завтра парад на День Победы. Правильно ли его сейчас проводить?

– Нет, я считаю, что неправильно. Потому что парад – это, в основном, для ветеранов. А ветераны – это основная часть людей, которая подвержена этому вирусу. Делать парад просто для людей – это просто переносить этот вирус. У меня не складывается именно логика этих действий, – сказала Галкина.

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