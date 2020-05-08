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В Беларуси появится возможность каждому сделать экспресс-тесты на антитела к COVID-19

08.05.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В нашу страну они поступят в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Владимир Караник. Министр здравоохранения в эксклюзивном интервью АТН пояснил: на первом этапе экспресс-тесты распределят по медучреждениям. А уже после  пройти тестирование на предмет перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией смогут и все желающие. Кроме этого, в профильном ведомстве планируют в отдельных районах провести централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном в последние два месяца с ОРВИ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Экспресс-тесты показывают наличие антител. То есть, они либо показывают в период разгара клинических симптомов наличие иммуноглобулинов М, которые содействуют в активном инфекционном процессе, либо те, кто переболел месяц либо полтора месяца назад, выявляет иммуноглобулины Ж. Это иммуноглобулины памяти. То есть, соответственно, если у человека есть подозрение, что он в легкой форме переболел этой инфекцией, у него появится возможность пройти тестирование и либо подтвердить эти опасения, либо исключить. На сегодняшний момент мы знаем стоимость теста. Учитывая труднозатратные организации тестирования, стоимость теста - порядка 4,2 доллара".

По регионам - снижение заболеваемости ОРИ

На сегодняшний день перепрофилированный коечный фонд  занят менее, чем на половину. По словам Владимира Караника, ситуация находится под контролем. По ряду регионов (в том числе и Витебскому) идет снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и уменьшается количество пневмоний. Уже проводится работа по заключительной дезинфекции тех больниц, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи. Сейчас их возвращают к привычному режиму.

 
 
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В нашу страну они поступят в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Владимир Караник. Министр здравоохранения в эксклюзивном интервью АТН пояснил: на первом...
 
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