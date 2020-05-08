Источник материала: БT

По регионам - снижение заболеваемости ОРИ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси появится возможность каждому сделать экспресс-тесты на антитела к COVID-19 В нашу страну они поступят в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Владимир Караник. Министр здравоохранения в эксклюзивном интервью АТН пояснил: на первом...

В нашу страну они поступят в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Владимир Караник. Министр здравоохранения в эксклюзивном интервью АТН пояснил: на первом этапе экспресс-тесты распределят по медучреждениям. А уже после пройти тестирование на предмет перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией смогут и все желающие. Кроме этого, в профильном ведомстве планируют в отдельных районах провести централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном в последние два месяца с ОРВИ.На сегодняшний день перепрофилированный коечный фонд занят менее, чем на половину. По словам Владимира Караника, ситуация находится под контролем. По ряду регионов (в том числе и Витебскому) идет снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и уменьшается количество пневмоний. Уже проводится работа по заключительной дезинфекции тех больниц, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи. Сейчас их возвращают к привычному режиму.