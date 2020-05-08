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В Беларуси более 21 тысяч случаев COVID-19

08.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, зарегистрированы 21 тыс.101 человек с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост составил 933 заболевших. Умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 240 тыс. 146 тестов, сообщается в официальном Телелеграм-канале Минздрава Беларуси.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, в Беларуси на 7 мая число заболевших коронавирусной инфекцией граждан выросло еще на 913 человек и составило 20 168 случаев.

 
 
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На 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.
 
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