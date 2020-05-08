В Беларуси более 21 тысяч случаев COVID-19

На 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, зарегистрированы 21 тыс.101 человек с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост составил 933 заболевших. Умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 240 тыс. 146 тестов, сообщается в официальном Телелеграм-канале Минздрава Беларуси.