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В Беларуси более 21 тысяч случаев COVID-19
08.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, зарегистрированы 21 тыс.101 человек с положительным тестом на COVID-19, за сутки рост составил 933 заболевших. Умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Всего проведено 240 тыс. 146 тестов,
Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, в Беларуси на 7 мая число заболевших коронавирусной инфекцией граждан
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На 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.
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