Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа. Дату назначил парламент страны на внеочередном заседании. Перед депутатами выступила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Она напомнила, что выборы согласно Конституции, должны пройти не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий главы государства, передает телеканал «МИР 24».

«При выборе дат учитывались самые разные аспекты. Первый – это юридический, чтобы второй тур, если он будет, не выходил за рамки, определенные Конституцией, то есть за рамки 30 августа. Выборы у нас проходят на участках в учебных заведениях. Если бы мы перенесли выборы на предпоследний день летних каникул, это бы могло помешать подготовке данных учебных заведений к учебному году. Все политические события нужно закончить до осени. Осенью и мир, и Беларусь, экономики наши начнут восстанавливаться после пандемии, и перед страной будут другие вызовы», – заявила председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Потенциальным кандидатам в президенты нужно сработать оперативно. 15 мая- крайний срок подачи на регистрацию инициативных групп. А с 21 мая начнется сбор подписей за выдвижение кандидатов. Необходимо представить минимум сто тысяч подписей. Пока Центризбирком и областные избирательные комиссии из-за коронавируса свои заседании планируют проводить без прессы, но с онлайн-трансляцией.