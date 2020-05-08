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Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа
08.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа. Дату назначил парламент страны на внеочередном заседании. Перед депутатами выступила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Она напомнила, что выборы согласно Конституции, должны пройти не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий главы государства, передает телеканал «МИР 24».
Потенциальным кандидатам в президенты нужно сработать оперативно. 15 мая- крайний срок подачи на регистрацию инициативных групп. А с 21 мая начнется сбор подписей за выдвижение кандидатов. Необходимо представить минимум сто тысяч подписей. Пока Центризбирком и областные избирательные комиссии из-за коронавируса свои заседании планируют проводить без прессы, но с онлайн-трансляцией.
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С 21 мая начнется сбор подписей за выдвижение кандидатов. Необходимо представить минимум сто тысяч подписей.
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