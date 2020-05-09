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Александр Тихонов: «Особые слова благодарности – президенту Беларуси за то, что не отменил День Победы. Коронавирус не смог победить Беларусь»
09.05.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион
«Дорогие ветераны, я поздравляю вас с Днем Победы. Дороги мои, здоровья вам. Это ваша заслуга – это мирное голубое солнечное небо над нашими головами, над Республикой Беларусь.
Особые слова благодарности –
(Отметка 2:21)
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Александр Тихонов: «Особые слова благодарности – президенту Беларуси за то, что не отменил День Победы. Коронавирус не смог победить Беларусь»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поздравил ветеранов с Днем Победы.
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