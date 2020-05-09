ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав озвучил цену теста на коронавирус, который сможет пройти любой желающий

09.05.2020 14:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава Минздрава Владимир Караник дал интервью АТН, в котором рассказал подробности об экспресс-тестах на коронавирус. Скоро они поступят в Беларусь.

Зачем нужны экспресс-тесты? Они позволят людям, которые подозревают, что переболели COVID-19, пройти тестирование – и либо подтвердить эти догадки, либо исключить их. В Беларуси такие тесты появятся «в ближайшее время», сказал Караник, но есть нюас.

Первая партия достанется медучреждениям. Только после этого тесты станут доступны всем, кто захочет их пройти. Также в нескольких районах страны Минздрав перепроверит всех пациентов, которые за последние два месяца брали больничный из-за ОРВИ. Это нужно, чтобы уточнить данные по эпидемии.

По словам Караника, стоимость экспресс-теста – около 4,2 доллара, или почти 10,2 рубля.

Читайте по теме: Как я победил Covid-19. История беларуского врача, который лечился сам

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минздрава Владимир Караник дал интервью АТН, в котором рассказал подробности об экспресс-тестах на коронавирус. Скоро они поступят в Беларусь. Зачем нужны...
 
Новости дня
Новости
 
Появилось видео, как игроки в Корее приветствовали друг друга вместо рукопожатий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика