Минздрав озвучил цену теста на коронавирус, который сможет пройти любой желающий

Источник материала: KYKY

Глава Минздрава Владимир Караник дал интервью АТН, в котором рассказал подробности об экспресс-тестах на коронавирус. Скоро они поступят в Беларусь.

Зачем нужны экспресс-тесты? Они позволят людям, которые подозревают, что переболели COVID-19, пройти тестирование – и либо подтвердить эти догадки, либо исключить их. В Беларуси такие тесты появятся «в ближайшее время», сказал Караник, но есть нюас.

Первая партия достанется медучреждениям. Только после этого тесты станут доступны всем, кто захочет их пройти. Также в нескольких районах страны Минздрав перепроверит всех пациентов, которые за последние два месяца брали больничный из-за ОРВИ. Это нужно, чтобы уточнить данные по эпидемии.

По словам Караника, стоимость экспресс-теста – около 4,2 доллара, или почти 10,2 рубля.