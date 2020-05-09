|
Минздрав озвучил цену теста на коронавирус, который сможет пройти любой желающий
09.05.2020 14:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Глава Минздрава Владимир Караник
Зачем нужны экспресс-тесты? Они позволят людям, которые подозревают, что переболели COVID-19, пройти тестирование – и либо подтвердить эти догадки, либо исключить их. В Беларуси такие тесты появятся «в ближайшее время», сказал Караник, но есть нюас.
Первая партия достанется медучреждениям. Только после этого тесты станут доступны всем, кто захочет их пройти. Также в нескольких районах страны Минздрав перепроверит всех пациентов, которые за последние два месяца брали больничный из-за ОРВИ. Это нужно, чтобы
По словам Караника, стоимость экспресс-теста – около 4,2 доллара, или почти 10,2 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)