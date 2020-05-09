Владимир Япринцев: «Сейчас все напуганы вирусом. Потерпите, братцы. Тем, кто воевал с фашистами, было гораздо тяжелее»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по самбо Владимир Япринцев призвал не боятся коронавируса.

«А как иначе я могу относиться к этому дню? Вот моя мама в 1944 году ехала на поезде, а эшелон разбомбили. Она осталась одна одинешенька. И простой русский солдат по имени Петр, которого она больше никогда не встречала, взял ее и еще одну девочку на руки и отнес в детский дом. Разве она могла забыть войну? Разве я могу не придти в этот день на площадь Победы? Пока буду жить, всегда буду приходить к Вечному огню и всегда буду возлагать здесь цветы.

Сейчас все напуганы вирусом, но страх забирает у нас больше сил, чем сама болезнь. Ничего не бойтесь, берегите себя, следите за здоровьем и все будет хорошо. Потерпите, братцы. Тем, кто воевал с фашистами, было гораздо тяжелее», — сказал Япринцев.