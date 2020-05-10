Гэтжи победил Фергюсона и сразу же бросил вызов Хабибу

Источник материала: Tut.by

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир UFC 249. В главном бою вечера сошлись Тони Фергюсон и Джастина Гэтжи. Поединок завершился в пятом раунде после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок . Отметим, что Гэтжи считался андердогом, и поэтому его победу можно назвать сенсацией турнира.

Начало боя осталось за Фергюсоном: он был активнее и работал нестандартно, но Гэтжи довольно много попадал. В итоге тяжелые удары Джастина и решили исход: за полторы минуты до конца рефери остановил бой, так как Фергюсон был в тяжелом состоянии.

Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса и теперь должен встретиться с в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поражение стало для Фергюсона первым за восемь лет — в последний раз он уступал Майклу Джонсону 5 мая 2012 года. Для Гэтжи эта победа стала 22 в 24 встречах, для Фергюсона поражение стало четвертым в 29 поединках.

Гэтжи в экспресс-интервью назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом современности и бросил ему вызов. «Я знаю, что его рекорд 28−0, — заявил Гэтжи. — И я готов попробовать это изменить».

Напомним, что первоначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Однако российский чемпион UFC не смог покинуть страну из-за пандемии коронавируса и был заменен на Гэтжи.