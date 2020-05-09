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Многочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают в адрес Президента Беларуси
09.05.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМногочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают и в адрес нашего Президента от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.
Ольга Давидович ознакомилась с поздравительными посланиями.
Поздравления с Днем Победы наша страна получала сегодня на протяжении всего дня. Эта Победа ковалась одна на всех. Поэтому логично, что первыми свои поздравления направили лидеры стран Содружества. Со всеми Беларусь связывают дружеские и партнерские отношения. Кроме пожеланий мира и процветания, в каждой телеграмме - слова глубокой благодарности и признательности всем ветеранам Великой Отечественной войны.
В числе первых белорусского лидера поздравил президент России Владимир Путин"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние. Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов".
Священной датой назвал 9 мая 1945 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевСвященной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига народов в борьбе с фашистской агрессией, назвал 9 мая 1945 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Лучшей данью памяти наших отцов и дедов будет дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанного на крепкой дружбе, взаимном доверии и поддержке".
В свою очередь первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в поздравительном послании подчеркнул, что День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами, связующим прошлое и настоящее Казахстана и Беларуси.
Славным праздником, который дорог всем нам, назвал День Победы президент Азербайджана Ильхам Алиев"Уверен, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь".
Поздравительные телеграммы также поступили от президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. В них также говорится о сохранении памяти о мужестве и подвиге воинов-освободителей, тружеников тыла.
"Несомненно, бесценное наследие Великой Победы и сегодня призывает нас крепить узы дружбы, совместно реагировать на вызовы и угрозы современности, последовательно углублять армяно-белорусское сотрудничество во благо мирного развития наших стран".
Президент Молдовы Игорь Додон особо отметил, что с миром нужно обращаться так, чтобы сберечь его на векаПрезидент Молдовы Игорь Додон особо отметил, что с миром нужно обращаться так, чтобы сберечь его на века, а подвиг ветеранов вдохновляет на это.
"Сегодня в связи с пандемией коронавируса мы в полной мере сознаем, как хрупок и мал этот мир, как он несовершенен и не защищен от нас самих, и как нужно обращаться с ним, чтобы сберечь на века. И поэтому перед лицом победивших в той самой жестокой войне народы должны объединиться, чтобы противостоять уже в мирное время этой страшной угрозе. Убежден, что своими делами, силой духа и стойкостью ветераны помогают нам с достоинством пройти выпавшие на нашу долю суровые испытания и добиться победы".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что Великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов Советского Союза.
"Выражаю уверенность в том, что испытанные временем отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, следуя славным традициям братства, взаимного уважения, поддержки и взаимовыручки, и впредь будут крепнуть и преумножаться во благо наших народов, во имя обеспечения всеобщего мира и стабильности".
Президент Кыргызстана напомнил, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников ОтечестваПрезидент Кыргызстана напомнил, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников Отечества, плечом к плечу сражавшихся против фашизма в годы самой разрушительной войны в истории человечества. Сооронбай Жээнбеков убежден, что добрые традиции дружбы и взаимопонимания, которые прошли суровое испытание в тяжелые годы войны, и далее будут служить прочной основой для развития и укрепления всестороннего сотрудничества между нашими странами.
Сердечно поздравил с 75-й годовщиной Великой Победы белорусский народ и его лидера президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов"Праздник Победы - величайшее событие, воплотившее стремление человечества к миру, дружбе и братству, к торжеству гуманизма и добра. В этот знаменательный день искренне желаю вам и всем ветеранам Великой Отечественной войны вашей страны крепкого здоровья, счастья и долголетия, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и процветания".
Свои поздравления с Днем Победы направил и президент Сирии Башар АсадОн пожелал дружественному белорусскому народу стабильности, дальнейшего развития и процветания, а также подчеркнул, что важно помнить героев.
"Эти подвиги непременно вдохновляют все народы, которые подвергаются различным видам войн и вмешательств извне с целью отобрать волю и властвовать над страной".Теплые поздравления с пожеланиями успехов, благополучия и процветания народу Беларуси поступают в адрес Александра Лукашенко и от других глав стран, известных общественных и политических деятелей, руководителей интеграционных объединений. Большой и важный день в истории многих государств.
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Многочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают и в адрес нашего Президента от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных...
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