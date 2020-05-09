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В числе первых белорусского лидера поздравил президент России Владимир Путин

Священной датой назвал 9 мая 1945 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Славным праздником, который дорог всем нам, назвал День Победы президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Молдовы Игорь Додон особо отметил, что с миром нужно обращаться так, чтобы сберечь его на века

Президент Кыргызстана напомнил, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников Отечества

Сердечно поздравил с 75-й годовщиной Великой Победы белорусский народ и его лидера президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Свои поздравления с Днем Победы направил и президент Сирии Башар Асад

"Эти подвиги непременно вдохновляют все народы, которые подвергаются различным видам войн и вмешательств извне с целью отобрать волю и властвовать над страной".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают в адрес Президента Беларуси Многочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают и в адрес нашего Президента от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных...

Многочисленные поздравления с 75-летием Великой Победы поступают и в адрес нашего Президента от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.ознакомилась с поздравительными посланиями.Поздравления с Днем Победы наша страна получала сегодня на протяжении всего дня. Эта Победа ковалась одна на всех. Поэтому логично, что первыми свои поздравления направили лидеры стран Содружества. Со всеми Беларусь связывают дружеские и партнерские отношения. Кроме пожеланий мира и процветания, в каждой телеграмме - слова глубокой благодарности и признательности всем ветеранам Великой Отечественной войны.Священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига народов в борьбе с фашистской агрессией, назвал 9 мая 1945 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.В свою очередь первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в поздравительном послании подчеркнул, что День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами, связующим прошлое и настоящее Казахстана и Беларуси.Поздравительные телеграммы также поступили от президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. В них также говорится о сохранении памяти о мужестве и подвиге воинов-освободителей, тружеников тыла.Президент Молдовы Игорь Додон особо отметил, что с миром нужно обращаться так, чтобы сберечь его на века, а подвиг ветеранов вдохновляет на это.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что Великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов Советского Союза.Президент Кыргызстана напомнил, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников Отечества, плечом к плечу сражавшихся против фашизма в годы самой разрушительной войны в истории человечества. Сооронбай Жээнбеков убежден, что добрые традиции дружбы и взаимопонимания, которые прошли суровое испытание в тяжелые годы войны, и далее будут служить прочной основой для развития и укрепления всестороннего сотрудничества между нашими странами.Он пожелал дружественному белорусскому народу стабильности, дальнейшего развития и процветания, а также подчеркнул, что важно помнить героев.Теплые поздравления с пожеланиями успехов, благополучия и процветания народу Беларуси поступают в адрес Александра Лукашенко и от других глав стран, известных общественных и политических деятелей, руководителей интеграционных объединений. Большой и важный день в истории многих государств.