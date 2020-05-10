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В Минске задержали ребят, которые придумали мем с гробом про парад

10.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 8 мая, в Минске задержали семерых человек: активистов «Молодежного блока» – ребят, которые во время генеральной репетиции парада вышли к военным и станцевали с гробом, чтобы обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий, – а также их знакомых. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна»: по его данным, арестованы оказались Михаил Воронцов, Вероника Янович, Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий (они состоят в «Молодежном блоке»).

Михаила Воронцова (снимал акцию на камеру) и Веронику Янович в разное время доставили в милицию, их допрашивали как свидетелей по акции с проносом гроба по Минску, узнал TUT.by. По словам Янович, ей не позволили сделать звонок родителям; а когда ее мама обзванивала отделения милиции, чтобы найти дочь, ей отвечали, что Вероники там нет. Михаила продержали в РОВД около шести часов.

В итоге почти всех молодых людей отпустили. Под стражей остались Даниил Лаврецкий (в прошлом году баллотировался в депутаты, но не был избран) и Лиза Прокопчик: они пробудут в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) до суда, который состоится в понедельник. В чем обвиняют активистов, пока неясно.

Также из инстаграма «Молодежного блока» исчезли фотографии, которые были сделаны еще до акции с гробом. Молодые люди из «блока» сфотографировались на площади Победы на фоне надписи «Подвиг народа бессмертен». В руках они держали плакаты с продолжением фразы: «А мы нет». Есть подозрение, что удаление фото связано с задержаниями.

Читайте по теме: «Кто ответит за смерти этих ветеранов от коронавируса?» Парад на 9 мая в 20 скриншотах

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 8 мая, в Минске задержали семерых человек: активистов «Молодежного блока» – ребят, которые во время генеральной репетиции парада вышли к военным и...
 
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