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В Минске задержали ребят, которые придумали мем с гробом про парад
10.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчера, 8 мая, в Минске задержали
Михаила Воронцова (снимал акцию на камеру) и Веронику Янович в разное время доставили в милицию, их допрашивали как свидетелей по акции с проносом гроба по Минску,
В итоге почти всех молодых людей отпустили. Под стражей остались Даниил Лаврецкий (в прошлом году баллотировался в депутаты, но не был избран) и Лиза Прокопчик: они пробудут в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) до суда, который состоится в понедельник. В чем обвиняют активистов, пока неясно.
Также из инстаграма «Молодежного блока» исчезли фотографии, которые были сделаны еще до акции с гробом. Молодые люди из «блока» сфотографировались на площади Победы на фоне надписи «Подвиг народа бессмертен». В руках они держали плакаты с продолжением фразы: «А мы нет». Есть подозрение, что удаление фото связано с задержаниями.
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