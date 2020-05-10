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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейцы протестуют против ограничений Уличные протесты и судебные иски. Европейцы против карантинных ограничений. Коронавирусный кризис каждую неделю доводит до нищеты очередные несколько десятков...

Уличные протесты и судебные иски. Европейцы против карантинных ограничений. Коронавирусный кризис каждую неделю доводит до нищеты очередные несколько десятков человек. Во многих странах Европы, где поэтапно выходят из карантина, людей как раз не устраивают темпы этого процесса. В суды поступают иски с требованием еще более заметного смягчения блокирующих приемов, продолжаются уличные протесты. Из последних - столица Швейцарии Берн.В Германии акции против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии, прошли одновременно в Штутгарте, Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.