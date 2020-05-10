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Европейцы протестуют против ограничений

10.05.2020 12:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Уличные протесты и судебные иски. Европейцы против карантинных ограничений. Коронавирусный кризис каждую неделю доводит до нищеты очередные несколько десятков человек. Во многих странах Европы, где поэтапно выходят из карантина, людей как раз не устраивают темпы этого процесса. В суды поступают иски  с требованием еще более заметного смягчения блокирующих приемов, продолжаются уличные протесты. Из последних  - столица Швейцарии Берн. 

В Германии акции против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии, прошли одновременно в Штутгарте, Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. 

 
 
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Уличные протесты и судебные иски. Европейцы против карантинных ограничений. Коронавирусный кризис каждую неделю доводит до нищеты очередные несколько десятков...
 
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