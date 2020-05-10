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«Реал» может снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
10.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мадридский клуб рассматривает возможность снижения зарплат на 30% в следующем сезоне. Мера коснется игроков и высшее руководство, но не простых работников, которых в клубе около 800 человек.
Снижение на 30% никак не будет зависеть от 10%, о которых договорились в этом сезоне.
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«Реал» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
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