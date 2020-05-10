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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сказка возвращается: Шанхай открывает Диснейленд Сказка возвращается. Шанхайский Диснейленд за несколько часов распродал все билеты на первые два дня работы. Ранее парк развлечений был парализован эпидемией...

Сказка возвращается. Шанхайский Диснейленд за несколько часов распродал все билеты на первые два дня работы. Ранее парк развлечений был парализован эпидемией коронавируса. Теперь все ждут открытия - оно должно состояться уже завтра. Первое время парк сможет принимать только 30 % от стандартного количества посетителей. В целом Китай отменил практически все ограничения, связанные с эпидемией COVID-19. Уровень угрозы заражения во всех регионах страны официально определен как низкий.