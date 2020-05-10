ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фергюсон проиграл бой Гэйджи и не встретится на ринге с Нурмагомедовым

10.05.2020 12:32 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

reuters.com

В бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC, прошедшем в американском Джексонвилле без зрителей, Джастин Гэйджи нокаутировал Тони Фергюсона.

Бой продолжался пять раундов, но в конце последнего  судьи были вынуждены остановить избиение  Фергюсона его соперником. Это был первый бой  UFC за последние два месяца. Его можно было посмотреть по телевизору.

Напомним, что Фергюсон должен был поспорить за чемпионство с Хабибом Нурмагомедовым, но чемпион отказался от боя из-за эпидемии коронавируса. Теперь Гэйджи предстоит встретиться с  россиянином.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC, прошедшем в американском Джексонвилле без зрителей, Джастин Гэйджи нокаутировал Тони Фергюсона.
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: почти 23 тысячи инфицированных, умер 131 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика