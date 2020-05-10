Фергюсон проиграл бой Гэйджи и не встретится на ринге с Нурмагомедовым

Источник материала: Ежедневник

reuters.com

В бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC, прошедшем в американском Джексонвилле без зрителей, Джастин Гэйджи нокаутировал Тони Фергюсона.

Бой продолжался пять раундов, но в конце последнего судьи были вынуждены остановить избиение Фергюсона его соперником. Это был первый бой UFC за последние два месяца. Его можно было посмотреть по телевизору.

Напомним, что Фергюсон должен был поспорить за чемпионство с Хабибом Нурмагомедовым, но чемпион отказался от боя из-за эпидемии коронавируса. Теперь Гэйджи предстоит встретиться с россиянином.