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Коронавирус в Беларуси: почти 23 тысячи инфицированных, умер 131 человек
10.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов.
По информации Минздрава, в стране выздоровели и выписались 6406 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19.
Зарегистрировано 22 тысяч 973 человека с коронавирусом, что составило 8,7% от всего количества проведенных тестов.
Тестирование проводится в 38 лабораториях.
За все время эпидемии проведено 263 тысяч 543 теста. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 теста.
За весь период пандемии на территории страны умер 131 пациент. Большинство умерших имело ряд хронических заболеваний.
Напомним,
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В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов.
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