Коронавирус в Беларуси: почти 23 тысячи инфицированных, умер 131 человек

В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов.

По информации Минздрава, в стране выздоровели и выписались 6406 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19.

Зарегистрировано 22 тысяч 973 человека с коронавирусом, что составило 8,7% от всего количества проведенных тестов.

Тестирование проводится в 38 лабораториях.

За все время эпидемии проведено 263 тысяч 543 теста. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 теста.

За весь период пандемии на территории страны умер 131 пациент. Большинство умерших имело ряд хронических заболеваний.