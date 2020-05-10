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Коронавирус в Беларуси: почти 23 тысячи инфицированных, умер 131 человек

10.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов.
 
По информации Минздрава, в стране выздоровели и выписались 6406 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19.
 
Зарегистрировано 22 тысяч 973 человека с коронавирусом, что составило 8,7% от всего количества проведенных тестов.
 
Тестирование проводится в 38 лабораториях.
 
За все время эпидемии проведено 263 тысяч 543 теста. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 теста.
 
За весь период пандемии на территории страны умер 131 пациент. Большинство умерших имело ряд хронических заболеваний.
 
Напомним, по состоянию на 9 мая в Беларуси зафиксировано 22 тысячи 52 человека и 126 летальных исходов.
 
 
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В Беларуси на 10 мая прибавился 921 инфицированный пациент и 5 новых летальных исходов.  
 
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