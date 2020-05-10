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Медики разных направлений переквалифицировались в инфекционистов
10.05.2020 12:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси с COVID-19 борются медики разных направлений. Вот уже полтора месяца как 4-я минская больница стала инфекционной. Из штата в 1300 человек 500 работают с коронавирусными пациентами. Каждые две недели медики из 4-ки сдают тест на COVID. Их работу курируют профессора кафедры инфекционных болезней. На обход приезжает и главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Всего в 4-й клинике на лечении находится около 50 пациентов с коронавирусом.
Вацлав Янушко, главврач 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко: "Все началось с того, что мы организовывали шлюзы, выделяли чистые и грязные зоны. Это другой режим работы и стационара, и сотрудников. Надо было провести тренинги, учебы неоднократно со всем персоналом, начиная от санитарок и заканчивая лифтерами".
Как изменилась работа медиков? Кто отвечает за то, чтобы вирус не вышел за территорию больницы? И как клиники становятся инфекционными? Интервью медиков и эксклюзивные кадры из закрытых отделений смотрите сегодня вечером в
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В Беларуси с COVID-19 борются медики разных направлений. Вот уже полтора месяца как 4-я минская больница стала инфекционной. Из штата в 1300 человек 500 работают с...
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