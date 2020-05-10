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В Беларуси на 10 мая выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

10.05.2020 12:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7 % от количества проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий. Проведено 263 543 теста. Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тысяч. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 772 тест-исследования.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.


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Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7 % от количества проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38...
 
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