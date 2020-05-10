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Эпидемия коронавируса в Беларуси: что известно к 10 мая

10.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 10 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше четырех миллиона человек; погибли – 279,5 тысячи, а излечились – 1,38 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,3 миллиона эпизодов инфекции;
  • Испания: 223,6 тысячи;
  • Италия: 218,3 тысячи;
  • Британия: 216,5 тысячи;
  • Россия: 209,7 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 78,8 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 31,7 тысячи;
  • Италия: 30,4 тысячи;
  • Испания: 26,5 тысячи;
  • Франция: 26,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у нас

  • По сегодняшней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 22973 случаев коронавируса. Излечились 6406 человек, скончался 131.
  • Вчера в Минске прошел военный парад: Беларусь стала единственной постсоветской страной, которая не отменила полноценное мероприятие, несмотря на пандемию. Вот лучшие мемы на эту тему. Людей (большинство без масок) пришло значительно меньше, чем в прошлые годы (по данным МВД, 15 тысяч зрителей – при том, что в 2017 году парад собрал 250 тысяч человек). Праздничный концерт на День Победы минчане и вовсе, откровенно говоря, проигнорировали
  • Еще пара слов про парад. Чтобы подчеркнуть его неуместность в разгар эпидемии, еще на генеральной репетиции 8 мая молодежь вышла к военным и станцевала с гробом – отсылка к ультрапопулярному мему с темнокожими гробовщиками. Ребят задержали. Опустили всех, кроме двоих человек: они останутся под стражей до суда в понедельник.
  • Минздрав озвучил цену, по которой любой желающий сможет пройти экспресс-тест на антитела к вирусу. 4,2 доллара, или почти 10,2 рубля. Такие тесты нужны, чтобы люди, которые подозревают, что переболели COVID-19, либо подтвердили эти догадки, либо исключили их. Но экспресс-тестов пока нет: ждем, что их доставят в Беларусь, а когда – вопрос.

Мы дополняем материал.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
Теги: Минск
 
 
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К 10 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше четырех миллиона человек; погибли – 279,5 тысячи, а излечились – 1,38 миллиона. Эти сведения получены...
 
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