У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Он ожидает результат теста (Nexta)

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает телеграм-канал «Nexta» , у одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус.

Сейчас футболист ожидает результатов теста на COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано 22973 (+921) случая COVID-19. Умер 131 пациент. Выписаны 6406 человек.

Чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы.

Напомним, вчера стало известно о том, что матч и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.