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У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Он ожидает результат теста (Nexta)
10.05.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает
Сейчас футболист ожидает результатов теста на COVID-19.
В Беларуси зарегистрировано 22973 (+921) случая COVID-19. Умер 131 пациент. Выписаны 6406 человек.
Чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы.
Напомним, вчера стало известно о том, что матч
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Как сообщает телеграм-канал «Nexta», у одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус.
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