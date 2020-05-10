Александр Цвечковский: «У Сухоцкого тест на коронавирус отрицательный. Он готовится к возвращению на поле»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск Александр Цвечковский рассказал о том, что игрок минчан Артем Сухоцкий близок к возвращению в строй. У него была простуда, тест на коронавирус отрицательный.

«По Сухоцкому есть информация. Его проверили. Была у него простуда. Он не играл. Тест на коронавирус отрицательный. Как сказали в штабе «Динамо» – готовится Сухоцкий. Он уже в общей группе», – сказал Цвечковский в эфире «Беларусь 5» .