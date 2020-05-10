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Александр Цвечковский: «У Сухоцкого тест на коронавирус отрицательный. Он готовится к возвращению на поле»

10.05.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск Александр Цвечковский рассказал о том, что игрок минчан Артем Сухоцкий близок к возвращению в строй. У него была простуда, тест на коронавирус отрицательный.

«По Сухоцкому есть информация. Его проверили. Была у него простуда.  Он не играл. Тест на коронавирус отрицательный.  Как сказали в штабе «Динамо» – готовится Сухоцкий. Он уже в общей группе», – сказал Цвечковский в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Комментатор матча «Динамо» Брест – «Динамо» Минск Александр Цвечковский рассказал о том, что игрок минчан Артем Сухоцкий близок к возвращению в строй.
 
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