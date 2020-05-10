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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленый кормилец. Каким будет этот год на огурцы? Идти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы...

Идти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы на экспорте овоща. Для тех, кто выращивает огурцы, в этом коронавирусном году ничего не изменилось, кроме логистики. Если раньше за товаром приезжал закупщик самостоятельно, теперь везут ему, а то свежий продукт может и не дождаться открытия границ.Систему лучше всего отработали в Ольшанах. Агрогородок в Столинском районе Брестчины еще называют огуречной столицей Беларуси - там на плантациях работают семьями, а детей приобщают к общему делу с малых лет.о тех, кому не до вирусов, ведь хорошая работа в сезон год кормит (видео).