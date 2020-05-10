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Зеленый кормилец. Каким будет этот год на огурцы?
11.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTИдти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы на экспорте овоща. Для тех, кто выращивает огурцы, в этом коронавирусном году ничего не изменилось, кроме логистики. Если раньше за товаром приезжал закупщик самостоятельно, теперь везут ему, а то свежий продукт может и не дождаться открытия границ.
Систему лучше всего отработали в Ольшанах. Агрогородок в Столинском районе Брестчины еще называют огуречной столицей Беларуси - там на плантациях работают семьями, а детей приобщают к общему делу с малых лет.
Ксения Лебедева о тех, кому не до вирусов, ведь хорошая работа в сезон год кормит (видео).
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Идти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы...
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