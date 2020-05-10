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Зеленый кормилец. Каким будет этот год на огурцы?

11.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Идти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы на экспорте овоща. Для тех, кто выращивает огурцы, в этом коронавирусном году ничего не изменилось, кроме логистики. Если раньше за товаром приезжал закупщик самостоятельно, теперь везут ему, а то свежий продукт может и не дождаться открытия границ.

Систему лучше всего отработали в Ольшанах. Агрогородок в Столинском районе Брестчины еще называют огуречной столицей Беларуси - там на плантациях работают семьями, а детей приобщают к общему делу с малых лет. 

Ксения Лебедева о тех, кому не до вирусов, ведь хорошая работа в сезон год кормит (видео).

 
 
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Идти в ногу со временем - принцип конкурентной борьбы и для сельского хозяйства. 14 миллионов долларов за огурцы. Именно столько заработали в прошлом году белорусы...
 
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