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В Беларуси выздоровели 6 тысяч 406 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

10.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Борьба с коронавирусом по-прежнему идет по всему миру. Для начала свежие новости от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 6 тысяч 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 22 тысячи 973 человека с положительным тестом. Это 8,7% от количества проведенных тестов. На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий. Сделано 263 тысячи 543 теста. 

Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тысяч за сутки. С 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 тест-исследования. К сожалению, за весь период распространения инфекции в нашей стране умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 
 
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Борьба с коронавирусом по-прежнему идет по всему миру. Для начала свежие новости от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 6 тысяч 406 пациентов, у которых...
 
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