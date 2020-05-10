ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Истории выздоровления. Белорусы, победившие вирус

10.05.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Истории людей, благодаря которым формируется тот самый коллективный иммунитет. Речь о тех, для кого коронавирус слово из пусть и мало приятного, но все же прошлого. Слава богу, таких рассказов все больше. На этот раз наши репортеры вернулись из Гродно.

Герои сюжета  - люди уже не совсем молодые, но главное - крепкие духом и телом белорусы. Каждый из них столкнулся с положительным результатом теста и последующей тревогой  "а что теперь со мной будет?"

Но панике не поддались и руки не опустили. Доверяли врачам и верили в лучшее. Итак, персональные истории о том, как победить коронавирус. Наш корреспондент Никита Дементьев продолжает серию репортажей о белорусах, которые справились с вирусом (видео). 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истории людей, благодаря которым формируется тот самый коллективный иммунитет. Речь о тех, для кого коронавирус слово из пусть и мало приятного, но все же прошлого....
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси выздоровели 6 тысяч 406 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика