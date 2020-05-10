Гендир «Минска» Шлойдо подтвердил, что у футболиста подозрение на коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

Гендиректор в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», – сказал Шлойдо.

Напомним, по нашей информации, этот игрок уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч с «Городеей».

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