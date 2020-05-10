ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендир «Минска» Шлойдо подтвердил, что у футболиста подозрение на коронавирус

10.05.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», – сказал Шлойдо.

Напомним, по нашей информации, этот игрок уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч с «Городеей».

В Беларуси зарегистрировано 22973 (+921) случая COVID-19. Умер 131 пациент. Выписаны 6406 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть...
 
Новости дня
Новости
 
У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Он ожидает результат теста (Nexta)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика