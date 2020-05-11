Лучшая футболистка Беларуси Щербаченя: «Если правительство считает, что все хорошо и угрозы для здоровья нет, почему тогда не продолжать чемпионат?»

Источник материала: Tribuna.com

Лучшая футболистка Беларуси прошлого года Анастасия Щербаченя поделилась мнением о продолжении чемпионата.

«Женский чемпионат Эстонии по футболу не успел стартовать. Я как раз прилетела, когда должен был состояться первый тур, но мы так и не сыграли. Кстати, мужчины первый тур все-таки провели. Как футболисты отнеслись к остановке чемпионата? А разве у нас есть варианты? Решение принято и на этом точка.

Наверное, это та ситуация, в которой человек не может быть «за» или «против». Нам остается только принять решение государства и подстроиться. В стране ввели карантин, мы придерживаемся правил. Значит, для чего-то это нужно… Каждому футболисту раздали индивидуальный план тренировок. Если есть желание, поддерживай форму самостоятельно.

Спокойно отношусь к тому, что в Беларуси продолжают играть в футбол. Не знаю, чем было вызвано решение перенести старт женского чемпионата страны, так как ни с кем из девчонок не общалась на эту тему. Сейчас матчи проводятся, значит, все хорошо.

Читаю новости – в Беларуси все спокойно, люди гуляют по торговым центрам. Паники нет, никто ничего не боится, да и как говорят в руководстве страны, в Беларуси нет коронавируса :). Хотя на самом деле страшно, когда умирает много людей по всему миру.

С другой стороны, если правительство считает, что все хорошо и угрозы для здоровья нет, почему тогда не продолжать чемпионат? В этом решении есть и положительные моменты: люди со всех уголков планеты наблюдают за чемпионатом Беларуси, аудитория растет, появляется новый потребитель», – сказала Щербаченя.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 22973 случаев заражения коронавирусом. 6406 человек выздоровели и 131 умерли.

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