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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Великобритании уже со среды смогут заняться спортом на свежем воздухе Тем, у кого нет возможности трудиться удаленно, разрешат вернуться на свои рабочие места. Можно будет загорать и ездить на машинах. Об этом в телеобращении объявил...

Тем, у кого нет возможности трудиться удаленно, разрешат вернуться на свои рабочие места. Можно будет загорать и ездить на машинах. Об этом в телеобращении объявил британский премьер Борис Джонсон.Следующий этап послаблений в королевстве начнется 1 июня. Тогда в Великобритании заработают магазины и школы, а с июля - ряд гостиниц и общественных мест.