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Жители Великобритании уже со среды смогут заняться спортом на свежем воздухе

11.05.2020 09:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Тем, у кого нет возможности трудиться удаленно, разрешат вернуться на свои рабочие места. Можно будет загорать и ездить на машинах. Об этом в телеобращении объявил британский премьер Борис Джонсон.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Миллионы людей опасаются коронавируса, но в то же время они боятся, что продолжительный период вынужденного бездействия пагубным образом скажется на их экономическом положении и на состоянии психического и физического здоровья".

Следующий этап послаблений в королевстве начнется 1  июня. Тогда в Великобритании заработают магазины и школы, а с июля - ряд гостиниц и общественных мест.

 
 
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Тем, у кого нет возможности трудиться удаленно, разрешат вернуться на свои рабочие места. Можно будет загорать и ездить на машинах. Об этом в телеобращении объявил...
 
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