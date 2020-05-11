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Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня
11.05.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня премьер-министр Великобритании
Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает The Telegraph.
Рестарт АПЛ запланирован на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая.
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Чемпионат Англии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня.
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