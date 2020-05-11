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Белорусская нотариальная палата освободит медиков от уплаты тарифа на свои услуги

11.05.2020 09:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет обо всем персонале, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом.  Для того чтобы попасть на прием, медработникам нужно лишь по телефону сделать предварительную запись, после чего прийти в любую нотариальную контору. Также с сегодняшнего дня медики могут получить бесплатную консультацию и по телефону. Акция продлится по 30 июня.

Также с этого дня и до конца мая нотариусы будут давать бесплатные консультации всем гражданам.

 
 
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Речь идет обо всем персонале, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом.  Для того чтобы попасть на прием, медработникам нужно лишь по телефону сделать...
 
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