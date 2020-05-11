Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская нотариальная палата освободит медиков от уплаты тарифа на свои услуги Речь идет обо всем персонале, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Для того чтобы попасть на прием, медработникам нужно лишь по телефону сделать...

Речь идет обо всем персонале, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Для того чтобы попасть на прием, медработникам нужно лишь по телефону сделать предварительную запись, после чего прийти в любую нотариальную контору. Также с сегодняшнего дня медики могут получить бесплатную консультацию и по телефону. Акция продлится по 30 июня.Также с этого дня и до конца мая нотариусы будут давать бесплатные консультации всем гражданам.