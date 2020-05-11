Страна побеждающей шаурмы

Источник материала: Ежедневник

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Можно спорить, где вкуснее и полезней питаться – у бабушки, дома или вне него. Но надежду на поддержку в эти сложные времена должны иметь все. Рестораторы ее заслужили хотя бы креативностью в названиях заведений.

По-другому в этом бизнесе, собственно говоря, и нельзя. Вывеска, название – это часть триединства (другие две составляющие – качество кухни и приветливость персонала), которые делают заведение узнаваемым и любимым у клиента.

Проблема в том, что выделиться очень сложно. Очень много заведений. Настолько много заведений, что трудно не повториться и еще труднее найти изюминку. Большинство, в том числе из-за этого, не пытается это делать и следует в нейминге самым простым путем. Например, в названии давая ссылку на коронное блюдо или способ его приготовления. Это могут быть пришедшие к нам из кухонь мира пиццерии, грили, бургеры. Их развелось настолько много, что стал популярен советский ренессанс в виде чебуречных, блинных и пельменных и даже отсылы к очень старорежимному прошлому - рюмочные.

Суши, процветавшие лет десять назад, сейчас на кривой падения. Но Азия все равно рулит. Рулит западно-азиатский фастфуд в виде кебабов, донеров и абсолютных лидеров в названиях белорусских заведений общепита - шаурм или шаверм. По Торговому реестру Беларуси сейчас в стране примерно пять сотен заведений, упоминающих в названиях это блюдо. Трудно найти населенный пункт городского типа, где бы не было точек по продаже шаурм-шаверм. Обидно за драники, которых всего несколько десятков. Хотя этот расклад и отвечает реальной ситуации. Визуально драники как блюдо больше привлекают российских туристов, выстраивающихся за ними в очереди в «Васількі”. А белорусы все больше льнут к ларькам к шаурмой. В некоторые образцовые столичные шаурмичные даже детские группы на перекус начали вводить. Как - в McDonald`s.

И все же даже шаурма в белорусском нейминге – не застывшая форма, не какой-нибудь турецкий Памуккале. Раз шаурма так привлекает белорусов, внутри сегмента есть место для борьбы за клиента, в том числе и с помощью оригинальных названий. Алмазы здесь, по нашему мнению, «ШаурМашенька» на улице Горецкого и не много ни мало «ШаурмБутик», под вывеской которого работает мини-кафе в Подземном городе.

Интеллектуальность – это еще один вечный тренд в общепитовском нейминге. Тут - кто во что горазд. Традиционно много отсылов к географии - «Чикаго», «Майами», «Атланта», «Ереван» и др. Темы политиков (один и самых популярных у рестораторов – любитель виски и сигар «Черчилль») и писателей («Жорж Симеоне», «Экзепюри» и пр.) также раскрыты. Есть философы. Например, кафе «Диоген» Минского облпотребсоюза в Столбцах. Есть изобретали. Всем понятно, почему, если это «Менделеев» (в Гродно).

Национальные мотивы – это всегда плюсы в привлечение приезжих клиентов. Тема тоже развита. Чаще других вспоминают Радзивиллов, Сапег, Пусловских. Есть современная трансформация богатого шляхетского прошлого - ресторан «Белазаўскі маёнтак” в агрогородке Слобода. Он, как понимаете, собственность «Белаз-холдинга».

В эту категорию можно было бы отнести и ресторан «Полонез», что по улице Элоизы Пашкевич. Можно, но нельзя. В данном случае «Полонез» - это сначала ракета, а только потом танец, потому что владельцем ресторана является продавец одноименных систем залпового огня предприятие «Белспецвнештехника». Пикантно, что его центральный офис находится на улице Калиновского. Там же расположена и столовая.

Огорчаться поклонникам Огинского и патриотам не стоит. Есть еще один «Полонез», в названии которого трудно усмотреть что-либо иное, чем танец. Это заведение расположено в Слониме и принадлежит Слонимского мясокомбинату.

По жесткости в нейминге с продавцами ракет и танков из «Белспецвнештехники» могут соперничать энергетики и газовики. Для первых в Островецком районе РУП «Белорусская атомная электростанция» открыло кафе «Элемент», для вторых «Витебскоблгаз» - сеть кафе «Метан» (в Витебске и Шумилино).

Владельцы многочисленных баров, кафе и ресторанов на променадной Зыбицкой, бомондной Революционной и хипстерской Октябрьской вправе считать, что самые креативные заведения и названия у них. Но в нашу редакционную тройку заведений с самыми яркими названиями вошли не они, а представители общепита из регионов.

Среди них кафе, которыми управляет ГУК «Гродненская областная филармония», «Рояль №1» и «Рояль №2». Не в недобрую память об одноименном символе 1990-х, надеемся, они названы. А так – со вкусом.

Жлобин и Жлобинский район прямо созрели для алкотуров, которые мог бы организовывать Гомельский облпотребсоюз. Начать с мини-кафе «Рандеву» в районном центре и продолжить по кафе и закусочным района – «Встреча», «Диалог», «Вячоркі” и, наконец, уже после них всех , настоящая “Галактика”!

Неофициальный лидер нашего рейтинга молодечненский ипэшник наверняка хотел придумать что-то броское и привлекательное для своего кафе. И чтобы в итоге не скатиться в шаурмичную и хипстерскую тему, лаконично выдал - “Ноу нэйм”. Кафе “Ноу нэйм”.

… А чуда не произошло, и туристы из России не приехали на майские праздники в Беларусь. Для многих белорусских заведений общепита, в прежние годы создававших в начале мая приличную финансовую подушку перед вялым летним сезоном, это последний удар по бизнесу. Тем более, что от государства, похоже, нашим рестораторам существенной поддержки ожидать не следует.

Александр Лукашенко, привыкший питаться со своего огорода, вообще в открытую заявил, что ничего не даст отрасли. «В очереди не выстраиваются пускай, пусть не ждут, что мы рестораны будем поддерживать», - объявил он во время своей поездки в Бобруйск в конце апреля. Но правительство, у членов которого вкусовые пристрастия более разнообразны и которые чаще, чем глава государства, могут позволить себе променад по улицам европейских городов, все-таки включило отечественные рестораны и кафе в первый пакет срочной помощи на период всемирской пандемии коронавируса. Наряду еще с несколькими отраслями рестораторы по указу №143 «О поддержке экономики» могут получить, например, отсрочку с рассрочкой на уплату налогов и арендной платы.

Могут получить, если у губернаторов, занятых на своих «огородах» проблемными гигантами, дойдут руки до шаурмичных и «Черчиллей». И даже если дойдут, то с каких поступлений после провала майского сезона и на фоне падения покупательной способности населения владельцы заведений общепита будут уплачивать отсроченные, рассроченные платежи и налоговые кредиты в октябре-декабре 2020 года?

А вообще получили такой указ, что, как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить. А еще можно обратиться к опыту вышеупомянутого молодечненского ипэшника и текущее название документа «О поддержке экономики» заменить на «Ноу нэйм». По крайней мере, так - без «шаурмы».