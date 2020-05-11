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Выборы президента Польши проведут по почте, фаворит гонки - действующий президент Анджей Дуда

11.05.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Польше президентские выборы, которые были назначены на 10 мая, не состоялись. Это подтвердила Государственная избирательная комиссия. Власти не смогли организовать голосование вовремя из-за пандемии коронавируса. Сейчас у сейма есть две недели, чтобы определить новую дату голосования. Уже известно, что проходить оно будет по почте. Фаворит гонки - действующий президент Анджей Дуда.
 
 
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В Польше президентские выборы, которые были назначены на 10 мая, не состоялись. Это подтвердила Государственная избирательная комиссия. Власти не смогли...
 
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