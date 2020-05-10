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Ла Лига сообщила клубам, что сезон может быть возобновлен 12 июня
11.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ла Лига определилась с ориентировочной датой возобновления сезона, сообщает As.
Турнир планируют продолжить с 12 июня, о чем лига уже сообщила клубам. Планируется, что чемпионат
Также рассматривается другая дата – 19 июня – на случай, если ситуация с пандемией
Матчи планируют проводить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы закончить чемпионат как можно раньше.
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Ла Лига определилась с ориентировочной датой возобновления сезона, сообщает As.
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