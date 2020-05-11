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УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
11.05.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Количество отборочных раундов может быть сокращено, а худший сценарий предусматривает полную отмену квалификационных турниров.
Союз европейских футбольных ассоциаций уже перенес старт Лиги чемпионов-2020/21 на 20 октября. Однако пока остается неопределенность в отношении того, могут ли отборочные матчи пройти вовремя.
Только 6 из 32 мест в основном турнире Лиги чемпионов получают команды, прошедшие квалификацию. Еще 24 клуба автоматически проходят в групповой этап на основе выступлений в национальных лигах, также попадают в группу победители предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.
УЕФА сейчас рассматривает проведение квалификационных раундов, состоящих из одного матча вместо привычных двух.
Другая идея заключается в проведении лишь одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом, не попадающих в групповой этап напрямую. Клубы, которые при этой схеме не смогут побороться за место в основном турнире, могут получить финансовую компенсацию.
В Лиге Европы, где только 17 из 48 клубов выходят в групповой этап непосредственно на основе выступлений во внутренних соревнованиях, ситуация сложнее.
Ожидается, что решение будет принято на видеоконференции исполнительного комитета УЕФА 27 мая.
Напомним, в нынешнем сезоне Беларусь в еврокубках представят: в Лиге чемпионов – брестское «Динамо»; в Лиге Европы – БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо».
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УЕФА планирует изменить квалификацию в основные турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса.
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