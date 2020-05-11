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Месси тренируется и готов играть
11.05.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМесси, Бускетс , Альба и другие уже тренируются. "Барселона" вышла из вынужденного отпуска, который начался еще 24 марта, в надежде на то, что 12 июня удастся возобновить Ла Лигу. На данный момент известно о пяти случаях заражения коронавирусом в двух испанских дивизионах, тем не менее лига намерена играть.
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Месси, Бускетс , Альба и другие уже тренируются. "Барселона" вышла из вынужденного отпуска, который начался еще 24 марта, в надежде на то, что 12 июня удастся...
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