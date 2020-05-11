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«Спутник» – «Гомель». На матч будет ограничен допуск болельщиков – шахматная рассадка, бесплатный вход при наличии маски

11.05.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матч «Спутник» – «Гомель» будет ограничен допуск болельщиков.

Такое решение приняла администрация СДЮШОР №8, на базе которой в воскресенье состоится матч 5-го тура первой лиги чемпионата Беларуси.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, а также принимая во внимание рекомендации, полученные от Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, посетить игру смогут не более 400 человек.

Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе. Вход на стадион будет бесплатным при наличии защитной маски», – сообщает пресс-служба «Гомеля».

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 11 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

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Теги: Гомель
 
 
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