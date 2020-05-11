БНФ и партия левых отказались участвовать в выборах

Решение проводить избирательную кампанию в ситуации, когда растет количество случаев заражения COVID-19, представители БНФ называют «бестолковым», «безответственным» и «опасным».

Информация опубликована на сайте БНФ, заседание Сойма партии прошло 10 мая в онлайн-режиме.

В принятом заявлении говорится, что в стране во время эпидемии ненадлежащим образом информируют граждан об истинном положении вещей. Власти не поддерживают бизнес и домашние хозяйства, вопреки рекомендациям ВОЗ проводятся массовые мероприятия.

Партия обращается к другим демократическим организациям с призывом отказаться от участия в выборах в условиях пандемии коронавируса.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» также отказалась от участия в выборах. В ее заявлении решение о проведении 9 августа выборов называется «безответственным» и «преступным».

«Президентские выборы, если это не профанация, предусматривают в первую очередь широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми, - говорится в заявлении партии, размещенном на странице ее лидера Сергея Калякина в Facebook. - ...В этой связи проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей».

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, не смотря на пандемию коронавируса, не будет .