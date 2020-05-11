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БНФ и партия левых отказались участвовать в выборах
11.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Решение проводить избирательную кампанию в ситуации, когда растет количество случаев заражения COVID-19, представители БНФ называют «бестолковым», «безответственным» и «опасным».
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В принятом заявлении говорится, что в стране во время эпидемии ненадлежащим образом информируют граждан об истинном положении вещей. Власти не поддерживают бизнес и домашние хозяйства, вопреки рекомендациям ВОЗ проводятся массовые мероприятия.
Партия обращается к другим демократическим организациям с призывом отказаться от участия в выборах в условиях пандемии коронавируса.
Белорусская партия левых «Справедливый мир» также отказалась от участия в выборах. В ее заявлении решение о проведении 9 августа выборов называется «безответственным» и «преступным».
«Президентские выборы, если это не профанация, предусматривают в первую очередь широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми, -
Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента
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Решение проводить избирательную кампанию в ситуации, когда растет количество случаев заражения COVID-19, представители БНФ называют «бестолковым»,...
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