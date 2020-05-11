Страны Содружества начинают снимать антикоронавирусные барьеры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выходить из изоляции начали в странах Содружества. Правда, кое-где власти подумывают, что называется, откатиться назад и вновь ужесточить меры. Это данные о количестве заболевших на сегодняшний день: Россия преодолела планку в 200 тысяч случаев. Беларусь по-прежнему вторая в этом списке. Украина – третья. На четвертое место на этой неделе вышел Казахстан. Подробности – в традиционном обзоре корреспондентов телеканала «МИР 24».

Несмотря на пандемию, Грузия готовится к началу туристического сезона. Но проходить он будет в особом режиме, с соблюдением социальной дистанции и мер предосторожности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Леван Инасаридзе.

«Зеленые зоны», где нет опасности заразиться коронавирусом, будут создавать на местных курортах. Отдых, похожий на карантин. Для гостиниц, ресторанов и кафе разработают специальные рекомендации – как принимать и обслуживать туристов. Помогут субсидиями, предоставят налоговые льготы и отсрочат выплату кредитов.

«Туристическая сфера, которая является двигателем нашей экономики, наиболее пострадала от кризиса, и министерство экономики должно создать все условия для того, чтобы максимально ее спасти», – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Туристов собираются принимать уже с 1 июля. Хотя пока закрыто и небо над Грузией, и сухопутные границы. Да и в самих курортных зонах статистика заболевших коронавирусом как качели – то растет, то идет на снижение.

Казахстанцы постепенно возвращаются к прежней жизни, сообщает Алена Грачева. С этой недели снова открылись непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, фотосалоны, цветочные киоски, частные клиники и микрофинансовые организации. На работу вышли и парикмахеры.

Но некоторым терпения не хватило. Телеведущая, актриса и жена заместителя столичного акима Нурбигуль Егизова пришла в салон на день раньше официального открытия. Об этом она рассказала в инстаграме. И получила штраф: почти 28 тысяч тенге, или 66 долларов.

Гулять на свежем воздухе с этой недели теперь тоже можно. Открыты детские площадки, пускают и на дачу. Если, конечно, она находится в пределах города.

Выход из карантина должен быть безболезненным. Такую задачу правительству поставил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Прежде всего, нужны новые предложения для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки», – сказал глава государства.

Режим ЧП в Кыргызстане снимут уже в понедельник, передает Ольга Ковалева. Комендантский час отменяется, большинство предприятий выходит на работу. Еще в начале мая это сделали промышленные и строительные компании, автосервисы и такси. На рынках и улицах в последние дни заметное оживление. А это может привести к очередной вспышке COVID 19. Минздрав призывает граждан не расслабляться.

«Дистанцирование может обеспечить тот уровень благополучия, при котором передача инфекции может быть резко замедлена», – напомнил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В страну продолжают возвращаться граждане. На этой неделе из российского Соль-Илецка приехали 541 человек. На специальных автобусах в сопровождении медиков их разместили в обсервации. Это помещения бывшей американской базы недалеко от Бишкека. Здесь есть все самое необходимое.

В Армении на этой неделе смягчили режим ЧП, передает Армен Осипянц. Ограничения сняты практически во всех сферах. Не работают только общественный транспорт, учебные заведения и торговые центры. Сделано это, прежде всего, чтобы избежать экономического коллапса. Власти пошли на эти меры с условием, что люди будут соблюдать меры безопасности.

По оценкам правительства, новые случаи заражения будут фиксировать еще как минимум год, пока ученые не найдут вакцину. Поэтому гражданам придется научиться жить с вирусом.

«Сложилось ошибочное мнение, что кризис уже проходит. Нет, он только начинается. Наша первая важная задача – избежать паники. Вторая – сделать так, чтобы система здравоохранения была способна обслуживать больных коронавирусом. С этой целью инфекционные койки увеличены до 1,5 тысячи, еще 150 будут готовы в ближайшие дни», – заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Первый бой с пандемией Азербайджан выиграл, но война еще продолжается. Республика в числе тех, кто несет наименьшие потери от опасного вируса. Избежать катастрофических последствий пока удается, передает Кямран Гусейнов.

Медики сейчас готовы к любому сценарию развития событий. На днях в Баку открыли модульный госпиталь. В нем имеется 100 палат, 200 коек. Еще девять больниц такого типа планируют возвести в ближайшее время.

В некоторых городах, кроме Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшерона, начали работать кафе и рестораны. Электронные разрешения на выход из дома больше не нужны.

«Смягчение мер оказало успокоительный эффект на людей. Они начали выходить на улицу без масок и перчаток, перестали сохранять социальную дистанцию. Вот и перезаражали друг друга. Если число заболевших будет так быстро увеличиваться, карантин может быть вновь ужесточен», – предупредила заведующая отделом штаба по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева.

Карантин уже сняли в нескольких населенных пунктах Молдовы, а с 15 мая режим чрезвычайной отменят во всей стране, сообщает Ирина Глушко. Не исключено, что тогда же возобновится авиасообщение. Впрочем, несмотря на все эти послабления, красный уровень эпидемиологической опасности будет действовать. А это значит, что пока по-прежнему нужно соблюдать дистанцию и носить маски.

За посещение магазина или аптеки без маски – штраф 1400 долларов. Те же правила пока придется соблюдать и во время религиозных мероприятий. Они возобновляются с сегодняшнего дня.

«С 10 мая разрешается проведение религиозных служб, которые будут проводиться исключительно на открытом воздухе с обязательным соблюдением всех санитарных требований. В период действия ЧП не должно проводиться никаких обрядов с повышенным уровнем риска заражения. Речь о физическом контакте с религиозными объектами», – пояснил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику.

Медики вместо спортсменов, вместо футбольного поля больничные койки. На стадионе «Бофанда» в Душанбе разворачивают мобильный госпиталь, сообщает Зарина Абдуназарова. По последнему слову техники, с капсульными палатами. Скоро на смену строителям придут врачи.

Все это – подарок соседнего Узбекистана. Из Ташкента сюда прилетели врачи, доставили 10 аппаратов ИВЛ, лекарства и защитные костюмы. Эпидемия в стране только набирает обороты. На днях своего поста лишился министр здравоохранения. Новый глава ведомства – Джамолиддин Абдуллзода. Хирург, много лет был главным врачом в больнице, руководил государственным оздоровительным центром. Работал, что называется, «в поле».

«Мы мобилизуем все возможности и средства для лечения больных и предотвращения дальнейшего распространения этого инфекционного заболевания. Медики во всех специализированных учреждениях прилагают большие усилия для лечения больных», – отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Беларуси обновили правила самоизоляции, сообщает Ольга Баранова. Теперь заболевшие коронавирусом должны сообщать о возможном источнике заражения, о своих контактах и местах пребывания. Сроки изоляции определяет врач.

Президент страны Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения справляется. Коечный фонд создан, аппаратов ИВЛ в достатке.

«Через месяц все забудут, какие цифры были по коронавирусу, сколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, – на спасение людей», – подчеркнул Лукашенко.

Те, кто уже переболел коронавирусом, сдают плазму. Таких немало.

«Если есть возможность действительно кому-то помочь, то надо пойти сдать. У тех, кто не идет, нужно спросить: почему не идете?», – говорит донор плазмы Валерия Светлак.

Тех, кто на передовой, белорусы стараются поддерживать. Как это сделали студенты Академии музыки – спели для врачей.