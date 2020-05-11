Николай Ходасевич: «Мы находимся на грани того, что наш футбол все равно будет поставлен на паузу»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.

«Кому-то захотелось поиграть в футбол во время эпидемии коронавируса. Чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах. Мы пришли к той точке, к которой неминуемо должны были прийти. Последние дни поступают сообщения, что «Минск» остановил тренировки. Есть игрок в «Динамо», который получил отрицательный тест на коронавирус. У «Арсенала» тоже есть игрок с симптомами. Мы находимся на грани того, что наш футбол все равно будет поставлен на паузу. Очень много людей вовлечено в процесс футбола. В АБФФ говорили, что как только будет зафиксирован первый случай, надо будет остановить чемпионат. Пока только подозрения.

Возможно, мы не знаем, что игрок действительно болел, если вовремя его изолировать. Откуда нам узнать? Кто нам официально об этом расскажет? Остановка чемпионата случится, если об этом заявят официально, или если команда заболеет и не сможет выйти на поле. Пока этот комочек только растет.

Дай бог, чтобы эти подозрения на коронавирус не подтвердились. Но федерация сейчас должна включаться в то, что происходит. В минувшем туре матчи в Борисове и Бресте собрали по 2,5 тысячи зрителей. Можно было проводить, когда приходили 300-500 зрителей. Теперь они идут на стадионы. Нужно что-то с этим делать. Возможно, ограничивать посещаемость. Иначе у нас это все приобретет какие-то глобальные формы, – сказал Ходасевич.

Качуро против остановки чемпионата: «Это зрелище, людям нравится. Так что каждый уже должен сам индивидуально смотреть за собой»

Байдачный за остановку чемпионата: «Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты»