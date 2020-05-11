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Экспресс-тест на COVOD-19 определяет два типа антител: M - активная фаза заболевания, G - человек уже переболел
11.05.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, которые прибыли из Китая, отправились в регионы. Сегодня их передали и в Гродно.
100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19 поступят в медучреждения
А накануне доставили в Брестскую и Гомельскую области. Тесты приобретены за счет средств, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава. Использовать экспресс-тесты пока будут только учреждения здравоохранения. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки. Уже после этого возможность проходить тестирование предоставят всем желающим.
Экспресс-тест позволяет определить два типа антител. Если выявляются антитела класса M, это свидетельствует об активной фазе заболевания. Если в организме присутствуют антитела класса G, это говорит о том, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет к коронавирусу. Чтобы определить наличие антител у человека, в качестве материала берется небольшое количество крови из пальца. При этом сам результат будет известен в течение 15-20 минут.
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Экспресс-тест на COVOD-19 определяет два типа антител: M - активная фаза заболевания, G - человек уже переболел
100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, которые прибыли из Китая, отправились в регионы. Сегодня их передали и в Гродно. 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к...
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